Росіяни вбивали людей у Бучі снарядами часів Першої світової – The Guardian
Російські окупанти вбивали цивільне населення в Бучі снарядами з флешетами, які використовували переважно під час Першої світової війни.
Джерело: The Guardian з посиланнями на судмедекспертів, що оглядають тіла мешканців Київщини, вбитих росіянами під час окупації
Деталі: Судові медичні експерти розповіли журналістам видання, що вони знайшли в багатьох тілах убитих людей на Київщині рештки флешет. За їхніми словами, більшість таких тіл знайшли в братських могилах у Бучі та Ірпені.
Команда патологоанатомів і судмедекспертів складаються з українських фахівців і запрошених експертів з французької жандармерії.
Незалежні експерти з озброєння оглянули світлини металевих решток, вилучених з тіл загиблих, і підтвердили, що це є флешети.
Снаряди з флешетами вперше масово застосували в ході Першої світової війни. Тоді нещодавно винайдені літаки залітали в тил і скидували такі снаряди в траншеї противника, де вони пробивали навіть металеві шоломи солдатів і вбивали живу силу ворога.
Один такий снаряд містить до 8 тисяч флешетів – дрібних металевих дротиків, схожих на цвяхи.
Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник і дрібні крильця біля закінчення.
Коли танк чи ствольна артилерія запускає такий снаряд, він вибухає в повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються навсібіч.
Мешканка Бучі Світлана Чмут розповіла, що вона знайшла такі флешети в корпусі своєї автівки.
Ба більше, після того як флешета потрапляє в тіло, вона зазвичай розламується на дві частини, утворюючи дві глибокі, вузькі рани.
За словами судмедекспертів, які роблять огляд і розтин тіл, у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.
Експерт зі зброї Ніл Ґібсон розповів виданню, що скоріше за все росіяни застосували боєприпаси 3Ш1 калібру 122 мм.
Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.
У ході Другої світової війни такі снаряди майже не застосовували. За окремими свідченнями істориків і правозахисників, армія США застосовувала такі снаряди під час війни у В'єтнамі в 1964-1973 роках.
Передісторія:
- Мер Бучі Анатолій Федорук заявив 23 квітня, що третина всіх тіл, які знайшли та ексгумували в районах Київщини, які були окуповані російськими військами, з Бучі.
- Раніше Федорук казав, що 85% загиблих у Бучі мають отвори від куль.
- Загалом у Бучі під час російської окупації по-звірячому вбили щонайменше 403 мешканців.
- Російський президент Володимир Путін присвоїв почесне звання "гвардійської" 64-й бригаді, яка окупувала Бучу й влаштувала нелюдські звірства над беззбройним населенням містечка.
- Путін і вся російська влада рішуче заперечують скоєння воєнних злочинів росіянами, які окупували Бучу, і називають докази і свідчення "фейками".