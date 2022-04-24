Росіяни вбивали людей у Бучі снарядами часів Першої світової – The Guardian

Флешета, яку знайшли в тілі одного чоловіка, убитого росіянами в бучі. фото: Alessio Mamo/the Guardian

Російські окупанти вбивали цивільне населення в Бучі снарядами з флешетами, які використовували переважно під час Першої світової війни.

Джерело: The Guardian з посиланнями на судмедекспертів, що оглядають тіла мешканців Київщини, вбитих росіянами під час окупації

Деталі: Судові медичні експерти розповіли журналістам видання, що вони знайшли в багатьох тілах убитих людей на Київщині рештки флешет. За їхніми словами, більшість таких тіл знайшли в братських могилах у Бучі та Ірпені.

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Команда патологоанатомів і судмедекспертів складаються з українських фахівців і запрошених експертів з французької жандармерії.

Незалежні експерти з озброєння оглянули світлини металевих решток, вилучених з тіл загиблих, і підтвердили, що це є флешети.

Снаряди з флешетами вперше масово застосували в ході Першої світової війни. Тоді нещодавно винайдені літаки залітали в тил і скидували такі снаряди в траншеї противника, де вони пробивали навіть металеві шоломи солдатів і вбивали живу силу ворога.

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Один такий снаряд містить до 8 тисяч флешетів – дрібних металевих дротиків, схожих на цвяхи.

Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник і дрібні крильця біля закінчення.

Коли танк чи ствольна артилерія запускає такий снаряд, він вибухає в повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються навсібіч.

Мешканка Бучі Світлана Чмут розповіла, що вона знайшла такі флешети в корпусі своєї автівки.

Ба більше, після того як флешета потрапляє в тіло, вона зазвичай розламується на дві частини, утворюючи дві глибокі, вузькі рани.

За словами судмедекспертів, які роблять огляд і розтин тіл, у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Експерт зі зброї Ніл Ґібсон розповів виданню, що скоріше за все росіяни застосували боєприпаси 3Ш1 калібру 122 мм.

Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

У ході Другої світової війни такі снаряди майже не застосовували. За окремими свідченнями істориків і правозахисників, армія США застосовувала такі снаряди під час війни у В'єтнамі в 1964-1973 роках.

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