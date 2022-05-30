Вбитих росіянами у Маріуполі може бути більше: уже поховали 21 тисячу тіл 

Окупанти могли вбити у Маріуполі більше, ніж 22 тисячі людей, за оцінками місцевої влади росіяни уже поховали у братських могилах 16 тисяч осіб, ще 5 тисяч поховали комунальники до середини березня.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Оцінка вбитих російською армією цивільних може суттєво збільшитися.

На Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.

Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня".

Деталі: Відзначається, що під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

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За словами міського голови Вадима Бойченка, жертв у Маріуполі може бети більше, ніж 22 тисячі.

Пряма мова: "Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі, але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації".