Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Убитых россиянами в Мариуполе может быть больше: уже похоронили 21 тысячу тел

Мазуренко Алена Понедельник, 30 мая 2022, 12:35
БРАТСКИЕ МОГИЛЫ В МАРИУПОЛЕ, ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЛОЛЕТКА

Оккупанты могли убить в Мариуполе более 22 тысяч человек, по оценкам местных властей, россияне уже похоронили в братских могилах 16 тысяч человек, еще 5 тысяч похоронили коммунальщики к середине марта.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Оценка убитых российской гражданской армией может существенно увеличиться.

На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта".

Детали: Отмечается, что под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

ВИДЕО ДНЯ

По словам городского головы Вадима Бойченко, жертв в Мариуполе может быть более 22 тысяч.

Прямая речь: "Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи, но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как ужасное положение местного населения в оккупации".

Темы: МариупольубийствоРосcияоккупация
Главное сегодня

Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

фотоВ Одессе демонтируют оборонные конструкции

фотоРоссияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ

Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим – глава ВА

Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Все новости...
Мариуполь
Мародерство в Мариуполе: оккупанты вторые сутки грузят металлопрокат в порту
Россияне свозят трупы, которые вымыло из могил, в супермаркет Мариуполя – советник мэра
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
Последние новости
18:54
Инфляция в Германии достигла нового исторического рекорда
18:43
В Нигерии зафиксировали смерть от оспы обезьян
18:40
В МИД возмутились стандартами Reuters: продвигают российскую пропаганду
18:38
В Херсонской области ВСУ выбили врага из Николаевки – Генштаб
18:19
Считались уничтоженными советской властью: в Софии Киевской нашли мощи митрополита Заборовского
18:12
Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле
18:08
В Бахмутском районе повредили аммиакопровод, произошла утечка – глава ОВА
18:06
видеоСБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока
18:04
Как россияне превратили большой жилой массив Харькова в район-призрак - фоторепортаж
18:00
В Николаеве артобстрел, раздаются взрывы – мэр
Все новости...