Убитых россиянами в Мариуполе может быть больше: уже похоронили 21 тысячу тел

Оккупанты могли убить в Мариуполе более 22 тысяч человек, по оценкам местных властей, россияне уже похоронили в братских могилах 16 тысяч человек, еще 5 тысяч похоронили коммунальщики к середине марта.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Оценка убитых российской гражданской армией может существенно увеличиться.

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На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта".

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Детали: Отмечается, что под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

По словам городского головы Вадима Бойченко, жертв в Мариуполе может быть более 22 тысяч.

Прямая речь: "Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи, но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как ужасное положение местного населения в оккупации".