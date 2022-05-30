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Росіяни зруйнували унікальну велобазу у Лимані

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 12:37
Росіяни зруйнували унікальну велобазу у Лимані
Велобаза у Лимані, знімок Maxar із супутника

Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донецької області, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко 

Пряма мова: "Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX (Bicycle Moto eXtreme – ред.) був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні.

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Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.

У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах".

Деталі: Кириленко зазначив, що у 2022 році планували провести на велобазі у Лимані щонайменше два всеукраїнських турніри та один міжнародний. 

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"Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!", – додав голова ОВА. 

Він показав фотографії та супутникові знімки велокомплексу.

 
 
 

Цьому передувало: 27 травня росіяни фактично взяли під контроль місто Лиман у Краматорському районі Донецької області.

Теми: ЛиманДонецька областьвійнаспорт
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