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Россияне разрушили уникальную велобазу в Лимане

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 12:37
Велобаза в Лимане, снимок Maxar со спутника

Захватывая город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, российские войска разрушили там современную велобазу, открытую только осенью.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Велокомплекс со специализированной трассой BMX (Bicycle Moto eXtreme – ред.) был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили больше года в рамках президентской программы Большое строительство и открыли в сентябре прошлого года.

Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" российской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии, в котором есть тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовая и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша".

Детали: Кириленко отметил, что в 2022 году планировали провести на велобаге в Лимане минимум два всеукраинских турнира и один международный.

"Эти планы уничтожила Российская Федерация. Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А Россия за все заплатит. И поплатится!", – добавил глава ОВА.

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Он показал фотографии и спутниковые снимки велокомплекса.

 
 
 

Этому предшествовало: 27 мая россияне фактически взяли под контроль город Лиман в Краматорском районе Донецкой области.

Темы: ЛиманДонецкая областьвойнаспорт
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