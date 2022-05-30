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Росіяни облаштували фільтраційний табір на кордоні з Естонією – радник мера Маріуполя

Альона Мазуренко Понеділок, 30 травня 2022, 13:58
Росіяни облаштували фільтраційний табір на кордоні з Естонією – радник мера Маріуполя

Російські окупанти облаштували фільтраційний табір в районі пунктів переходу держкордону Росії з Естонією.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram 

Дослівно: "Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZіфікації".

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Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованої території України.

Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в Росії в районі пунктів переходу державного кордону Росії з Естонією.

Тепер росіяни при встановлені українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору".

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Деталі: За словами Андрющенка, маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським.

Радник мера закликав маріупольців намагатися використовувати інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію.

За минулу добу, за його словами, до фільтраційного табору с.Безим'яне Новоазовського району доставили 253 людини, зокрема 33 дитини.

З цього села до російського міста Таганрог депортували 235 маріупольців, зокрема 28 дітей.

Теми: МаріупольРосіяокупаціявійна
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