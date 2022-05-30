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Россияне обустроили фильтрационный лагерь на границе с Эстонией – советник мэра Мариуполя

Алена МазуренкоПонедельник, 30 мая 2022, 13:58
Россияне обустроили фильтрационный лагерь на границе с Эстонией – советник мэра Мариуполя

Российские оккупанты обустроили фильтрационный лагерь в районе пунктов перехода госграницы России с Эстонией.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денаZификации".

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Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины.

Пришли первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России в районе пунктов перехода государственной границы России с Эстонией.

Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и по которым имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой фильтрационный лагерь".

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Детали: По словам Андрющенко, попавшие в такой лагерь мариупольцы рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским.

Советник мэра призвал мариупольцев пытаться использовать другие пути побега, в частности, через Беларусь и Грузию.

За минувшие сутки, по его словам, в фильтрационный лагерь с.Безименное Новоазовского района доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка.

Из этого села в российский город Таганрог депортировали 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.

Темы: МариупольРосcияоккупациявойна
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