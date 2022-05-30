Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 15:14
Россияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил об остановке эвакуации из области – оккупанты обстреляли авто, которое ехало забирать 10 человек.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Эвакуация официально остановлена. Рашисты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист.

Реклама:

Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.

Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска".

Внимание, чувствительное содержимое:

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 

Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Росгвардейцы Краснодара отказались возвращаться на войну в Украину – СМИ
Нацгвардеец сбил "Иглой" уже третий российский штурмовик Су-25
В Николаеве артобстрел, раздаются взрывы – мэр
В Херсонской области ВСУ заставили врага отступить из Николаевки – Генштаб
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: