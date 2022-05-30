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Россияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 15:14

Руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил об остановке эвакуации из области – оккупанты обстреляли авто, которое ехало забирать 10 человек.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Эвакуация официально остановлена. Рашисты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист.

Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.

Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска".

Внимание, чувствительное содержимое:

 
 
 

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Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
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