Россияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА
Понедельник, 30 мая 2022, 15:14
Руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил об остановке эвакуации из области – оккупанты обстреляли авто, которое ехало забирать 10 человек.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Эвакуация официально остановлена. Рашисты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. Погиб французский журналист.
Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.
Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска".
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