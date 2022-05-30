Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардієць збив "Іглою" уже третій російський штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 17:54
Нацгвардієць збив Іглою уже третій російський штурмовик Су-25
Винищувач штурмовиків РФ "Бандіт" фото НГУ

Український нацгвардієць записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК "Ігла" ворожий штурмовик Су-25.

Джерело: співрозмовник УП у військових колах, пресцентр Нацгвардії

Деталі: В ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на запорізькому напрямку.

Реклама:

Оновлено: Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним Бандіт із ПЗРК "Ігла" напередодні збив уже третій російський штурмовик "СУ-25" "Грач".

Дослівно: "Влучність, професіоналізм та вправні дії "Запорізького месника" неабияк  наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.

 "Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – упевнено зазначає нацгвардієць".

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: 23 травня стало відоммо, що у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: