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Нацгвардієць збив "Іглою" уже третій російський штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 17:54
Винищувач штурмовиків РФ "Бандіт" фото НГУ

Український нацгвардієць записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК "Ігла" ворожий штурмовик Су-25.

Джерело: співрозмовник УП у військових колах, пресцентр Нацгвардії

Деталі: В ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на запорізькому напрямку.

Оновлено: Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним Бандіт із ПЗРК "Ігла" напередодні збив уже третій російський штурмовик "СУ-25" "Грач".

Дослівно: "Влучність, професіоналізм та вправні дії "Запорізького месника" неабияк  наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.

 "Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – упевнено зазначає нацгвардієць".

 

Що передувало: 23 травня стало відоммо, що у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.

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