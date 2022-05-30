Нацгвардієць збив "Іглою" уже третій російський штурмовик Су-25

Український нацгвардієць записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК "Ігла" ворожий штурмовик Су-25.

Джерело: співрозмовник УП у військових колах, пресцентр Нацгвардії

Деталі: В ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на запорізькому напрямку.

Оновлено: Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним Бандіт із ПЗРК "Ігла" напередодні збив уже третій російський штурмовик "СУ-25" "Грач".

Дослівно: "Влучність, професіоналізм та вправні дії "Запорізького месника" неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.

"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – упевнено зазначає нацгвардієць".

Що передувало: 23 травня стало відоммо, що у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.