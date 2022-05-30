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Нацгвардеец сбил "Иглой" уже третий российский штурмовик Су-25

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 17:54
Истребитель штурмовиков РФ "Бандит" фото НГУ

Украинский нацгвардеец записал на свой счет третий сбитый из ПЗРК "Игла" вражеский штурмовик Су-25.

Источник: собеседник УП в военных кругах, пресс-центр Нацгвардии

Детали: В ночь на 30 мая нацгвардеец точным выстрелом сбил российский самолет на Запорожском направлении.

Обновлено: Нацгвардия официально подтвердила, что их срочник с позывным Бандит из ПЗРК "Игла" накануне сбил уже третий российский штурмовик "СУ-25" "Грач".

Дословно: "Меткость, профессионализм и искусные действия "Запорожского мстителя" изрядно нагоняют страха на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!" – уверенно отмечает нацгвардеец".

 

Что предшествовало: 23 мая сообщалось, что в Запорожской области военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил второй за месяц российский самолет – штурмовик Су-25.

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Темы: война
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