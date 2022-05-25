Український боєць збив другий за місяць російський літак у Запорізькій області
23 травня у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.
Джерело: Національна гвардія України
Дослівно: "Два влучних постріли – мінус два ворожих літаки.
23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу. Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів Су-25 "Грач".
Деталі: У Нацгвардії додали, що "своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників".
Нагадаємо: 21 квітня повідомлялося, що підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".
Станом на 24 травня, за три місяці війни, українські бійці знищили загалом 205 ворожих літаків, 170 гелікоптерів, 480 безпілотників.