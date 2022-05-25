Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Український боєць збив другий за місяць російський літак у Запорізькій області

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 08:01
Український боєць збив другий за місяць російський літак у Запорізькій області
Ілюстрація Нацгвардії

23 травня у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.

Джерело: Національна гвардія України

Дослівно: "Два влучних постріли – мінус два ворожих літаки. 

Реклама:

23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу. Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів Су-25 "Грач".

Деталі: У Нацгвардії додали, що "своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників".

Нагадаємо: 21 квітня повідомлялося, що підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 24 травня, за три місяці війни, українські бійці знищили загалом 205 ворожих літаків, 170 гелікоптерів, 480 безпілотників.

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: