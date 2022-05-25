Український боєць збив другий за місяць російський літак у Запорізькій області

23 травня у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.

Джерело: Національна гвардія України

Дослівно: "Два влучних постріли – мінус два ворожих літаки.

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23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу. Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів Су-25 "Грач".

Деталі: У Нацгвардії додали, що "своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників".

Нагадаємо: 21 квітня повідомлялося, що підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 24 травня, за три місяці війни, українські бійці знищили загалом 205 ворожих літаків, 170 гелікоптерів, 480 безпілотників.