Росгвардійці Краснодара відмовилися повертатися на війну в Україну – ЗМІ

Бійці Росгвардії з Краснодара, які брали участь у війні проти України в лютому-квітні і яких намагалися відправити туди повторно, подали рапорти з відмовою їхати воювати, повідомляють ЗМІ.

Джерело: "Кавказ.Реалии" з посиланням на співрозмовника з головного управління Федеральних військ Національної гвардії з Краснодарського краю та ще одного військовослужбовця

Деталі: Росгвардійці вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні – вони виявилися значно нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ. І це стало однією із причин відмови.

Командування пояснило, що вважає зарплату воякам за війну не в рублях, а в доларах. Якщо 10 березня офіційний курс долара у Росії становив 120 рублів, то 26 травня – 56 рублів, що й пояснюється різниця у розмірі військових виплат.

Дослівно: "Тільки днями прийшла виплата за другий місяць перебування там. І якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз – 50. Командування пояснило це падінням курсу долара – виплата розраховується з 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях по російському курсу".

Більше деталей: За словами співрозмовника, у його загоні п'ять співробітників подали рапорти про вихід на пенсію – вони були передпенсійного віку. Також йому відомо ще мінімум про п'ятьох бійців, які подали рапорти про відмову їхати в Україну з інших причин.