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Росгвардейцы Краснодара отказались возвращаться на войну в Украину – СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 16:03
Росгвардейцы Краснодара отказались возвращаться на войну в Украину – СМИ
росгвардейцы на войне в украине, фото: риа новости

Бойцы Росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле и которых пытались отправить туда повторно, подали рапорты с отказом ехать воевать, сообщают СМИ.

Источник: "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собеседника из главного управления Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю и еще одного военнослужащего

Детали: Росгвардейцы крайне недовольны поступившими за два месяца нахождения в Украине выплатами – они оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ. И это стало одной из причин отказа.

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Командование объяснило, что считает зарплату воякам за войну не в рублях, а в долларах. Если 10 марта официальный курс доллара в России составлял 120 рублей, то 26 мая – 56 рублей, чем и объясняется разница в размере военных выплат.

Дословно: "Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу".

Больше деталей: По словам собеседника, в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

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Темы: Росcиявойнапропаганда
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