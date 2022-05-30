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Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 18:12

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з російським візаві Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба турецького президента.

Ердоган і Путін обговорили "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".

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"Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", - повідомили в Анкарі.

Ердоган також заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.

Очікується, що пізніше президент Туреччини має провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Теми: ЕрдоганПутінУкраїна
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