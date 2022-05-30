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Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 18:12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Эрдоган и Путин обсудили "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах по минимизации негативных последствий войны и укреплению доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в Анкаре.

Эрдоган также заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участия в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Ожидается, что позже президент Турции должен провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Ранее СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

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Темы: ЭрдоганПутинУкраина
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