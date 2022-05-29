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Ердоган планує знову дзвонити в Київ і Москву в понеділок

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 15:02
Ердоган планує знову дзвонити в Київ і Москву в понеділок
реджеп таїп ердоґан. фото: getty images

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що в понеділок у нього запланована телефонна розмова з президентами України й Росії.

Джерело: турецька державна інформагенція Anadolu Agency

Деталі: Ердоґан пояснив, що насамперед озвучить своє прохання зберігати канали для діалогу й дипломатії, аби мати можливість досягти миру в Україні шляхом перемовин. 

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Турецький президент розповів про це журналістам на борту президентського літака пізно ввечері в суботу, повертаючись із Баку.

Передісторія: 

  • Туреччина зіграла чільну роль у проведенні очного раунду перемовин між делегаціями України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після зухвалих дій російської армії в Маріуполі й передмістях Києва, хід перемовин загальмувався.
  • Ердоґан розмовляв із Путіним телефоном 28 квітня, попросивши його поміркувати над можливістю проведення переговорів із Україною за посередництва Туреччини. За два дні до цього президенти Росії й Туреччини ще раз обговорювали питання України в телефонній розмові. Перед цима розмовами Ердоґан телефонував Зеленському, щоби дізнатися його позицію.
  • Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом.
  • Французький президент Емманюель Макрон обговорював із Ердоґаном 26 травня можливе вирішення світової продовольчої кризи, яка зумовлено блокадою морських портів України. Туреччина має пропозиції виступити як майданчик для безпечного вивезення зерна з українських портів.
  • Турецька влада надавала також пропозиції щодо безпечної евакуації морем українських захисників із території "Азовсталі" в Маріуполі, коли росіяни тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування з повітря.

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Теми: ЕрдоганТуреччинаПутінЗеленський
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