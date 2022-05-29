Ердоган планує знову дзвонити в Київ і Москву в понеділок

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що в понеділок у нього запланована телефонна розмова з президентами України й Росії.

Джерело: турецька державна інформагенція Anadolu Agency

Деталі: Ердоґан пояснив, що насамперед озвучить своє прохання зберігати канали для діалогу й дипломатії, аби мати можливість досягти миру в Україні шляхом перемовин.

Турецький президент розповів про це журналістам на борту президентського літака пізно ввечері в суботу, повертаючись із Баку.

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