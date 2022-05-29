Ердоган планує знову дзвонити в Київ і Москву в понеділок

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що в понеділок у нього запланована телефонна розмова з президентами України й Росії.

Джерело: турецька державна інформагенція Anadolu Agency

Деталі: Ердоґан пояснив, що насамперед озвучить своє прохання зберігати канали для діалогу й дипломатії, аби мати можливість досягти миру в Україні шляхом перемовин.

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Турецький президент розповів про це журналістам на борту президентського літака пізно ввечері в суботу, повертаючись із Баку.

Передісторія:

Туреччина зіграла чільну роль у проведенні очного раунду перемовин між делегаціями України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після зухвалих дій російської армії в Маріуполі й передмістях Києва, хід перемовин загальмувався.

Ердоґан розмовляв із Путіним телефоном 28 квітня, попросивши його поміркувати над можливістю проведення переговорів із Україною за посередництва Туреччини. За два дні до цього президенти Росії й Туреччини ще раз обговорювали питання України в телефонній розмові. Перед цима розмовами Ердоґан телефонував Зеленському, щоби дізнатися його позицію.

Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом.

Французький президент Емманюель Макрон обговорював із Ердоґаном 26 травня можливе вирішення світової продовольчої кризи, яка зумовлено блокадою морських портів України. Туреччина має пропозиції виступити як майданчик для безпечного вивезення зерна з українських портів.

Турецька влада надавала також пропозиції щодо безпечної евакуації морем українських захисників із території "Азовсталі" в Маріуполі, коли росіяни тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування з повітря.