Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: через російський обстріл загинув чоловік

Катерина ТищенкоПонеділок, 30 травня 2022, 21:03
Харківщина: через російський обстріл загинув чоловік
Село Уди на Харківщині після обстрілу 30 травня. Фото: Віктор Коваленко

Під час артилерійського обстрілу з боку РФ 30 травня у селі Уди на Харківщині загинув 55-річний чоловік.

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному

Деталі: За словами Коваленка, чоловік загинув о 19 годині.

Реклама:

Уламок влучив у голову місцевого мешканця, коли той заганяв худобу в сарай.

Снаряди запускали зі ствольної артилерії з території Росії, сказав Коваленко.

Що передувало: Внаслідок обстрілу Харкова у понеділок поранено 3 мирних мешканців, у тому числі 16-річного хлопця.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: