Харківщина: через російський обстріл загинув чоловік

Село Уди на Харківщині після обстрілу 30 травня. Фото: Віктор Коваленко

Під час артилерійського обстрілу з боку РФ 30 травня у селі Уди на Харківщині загинув 55-річний чоловік.

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному

Деталі: За словами Коваленка, чоловік загинув о 19 годині.

Реклама:

Уламок влучив у голову місцевого мешканця, коли той заганяв худобу в сарай.

Снаряди запускали зі ствольної артилерії з території Росії, сказав Коваленко.

Що передувало: Внаслідок обстрілу Харкова у понеділок поранено 3 мирних мешканців, у тому числі 16-річного хлопця.