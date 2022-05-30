Харківщина: через російський обстріл загинув чоловік
Понеділок, 30 травня 2022, 21:03
Під час артилерійського обстрілу з боку РФ 30 травня у селі Уди на Харківщині загинув 55-річний чоловік.
Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному
Деталі: За словами Коваленка, чоловік загинув о 19 годині.
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Уламок влучив у голову місцевого мешканця, коли той заганяв худобу в сарай.
Снаряди запускали зі ствольної артилерії з території Росії, сказав Коваленко.
Що передувало: Внаслідок обстрілу Харкова у понеділок поранено 3 мирних мешканців, у тому числі 16-річного хлопця.
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