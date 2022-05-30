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Харків знову обстріляли: поранено підлітка і ще 2 людей

Катерина ТищенкоПонеділок, 30 травня 2022, 20:12
Харків знову обстріляли: поранено підлітка і ще 2 людей
наслідки обстрілу Харкова 30 травня, фото обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу Харкова у понеділок поранено 3 мирних мешканців, у тому числі 16-річного хлопця.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 30 травня 2022 року російські військові обстріляли Київський район м. Харкова. Під вогнем опинились дев‘ять вулиць.

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Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні".

Деталі: У прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків та господарських споруд. Крім того, сталася пожежа гаражних боксів площею майже 400 кв.м.

 
наслідки обстрілу Харкова 30 травня, фото обласної прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: 29 травня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл частини міста. 

26 травня російські війська обстріляли в Харкові Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Внаслідок обстрілів загинули 9 осіб, серед яких 5-місячна дитина, 19 дістали поранень.

Теми: Харківвійнадіти
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