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Харьковщина: из-за российского обстрела погиб мужчина

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 21:03
Харьковщина: из-за российского обстрела погиб мужчина
Село Уды в Харьковской области после обстрела 30 мая. Фото: Виктор Коваленко

Во время артиллерийского обстрела со стороны РФ 30 мая в селе Уды в Харьковской области погиб 55-летний мужчина.

Источник: председатель Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии Суспільному

Детали: По словам Коваленко, мужчина погиб в 19 часов.

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Обломок попал в голову местного жителя, когда тот загонял скот в сарай.

Снаряды запускали из ствольной артиллерии с территории России, сказал Коваленко.

Что предшествовало: В результате обстрела Харькова в понедельник ранены 3 мирных жителя, в том числе 16-летний парень.

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Темы: Харьковская областьвойна
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