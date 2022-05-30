Харьковщина: из-за российского обстрела погиб мужчина
Понедельник, 30 мая 2022, 21:03
Во время артиллерийского обстрела со стороны РФ 30 мая в селе Уды в Харьковской области погиб 55-летний мужчина.
Источник: председатель Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии Суспільному
Детали: По словам Коваленко, мужчина погиб в 19 часов.
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Обломок попал в голову местного жителя, когда тот загонял скот в сарай.
Снаряды запускали из ствольной артиллерии с территории России, сказал Коваленко.
Что предшествовало: В результате обстрела Харькова в понедельник ранены 3 мирных жителя, в том числе 16-летний парень.
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