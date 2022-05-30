На сході ЗСУ знищили ворожу техніку й збили крилату ракету

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові у понеділок відбили 8 атак ворога, знищили 13 одиниць техніки, в тому числі крилату ракету.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 8 ворожих атак, на 2 локаціях ще тривають бої.

Цього дня українські воїни знищили: 1 танк; 4 артилерійські системи; 5 бойових броньованих машин; 2 ворожих автомобіля.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету Х-59МК.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові за день знищили: особового складу ворога – до 50, танків – 1, БМП – 1, САУ – 1, мінометів – 3, БПЛА – 1.

Як повідомляє угруповання Об’єднаних сил, 30 травня окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин.

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В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.