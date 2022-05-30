Зять колишнього президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев пішов з посади радника президента РФ Володимира Путіна, на якій пропрацював 22 роки.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Перший заступник виконавчого директора "Єльцин-центру", до опікунської ради якого входить Юмашев, Людмила Телень розповіла, що Юмашев пішов з посади радника президента у квітні.

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Вона наголосила, що "це була його ініціатива".

Цю ж інформацію на умовах анонімності підтвердило виданню іще одне джерело.

Отримати коментарі самого Юмашева та прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Reuters не вдалося.

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Пізніше інформацію про те, що Юмашев залишив посаду радника президента РФ Володимира Путіна, виданню "РИА Новости" підтвердили в "Єльцин-центрі".

Для довідки. Юмашев у 1997-1998 роках обіймав посаду голови адміністрації президента Росії Бориса Єльцина. Він одружений із донькою Єльцина Тетяною.

Про те, що Юмашев є радником Путіна на громадських засадах, стало відомо у 2018 році. Тоді Пєсков заявив, що Юмашев працює на цій посаді вже 18 років.