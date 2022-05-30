Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від Путіна пішов радник Юмашев: працював 22 роки

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 22:25
Від Путіна пішов радник Юмашев: працював 22 роки
Валентин Юмашев. Фото РБК

Зять колишнього президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев пішов з посади радника президента РФ Володимира Путіна, на якій пропрацював 22 роки.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Перший заступник виконавчого директора "Єльцин-центру", до опікунської ради якого входить Юмашев, Людмила Телень розповіла, що Юмашев пішов з посади радника президента у квітні.

Реклама:

Вона наголосила, що "це була його ініціатива".

Цю ж інформацію на умовах анонімності підтвердило виданню іще одне джерело.

Отримати коментарі самого Юмашева та прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Reuters не вдалося.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше інформацію про те, що Юмашев залишив посаду радника президента РФ Володимира Путіна, виданню "РИА Новости" підтвердили в "Єльцин-центрі". 

Для довідки. Юмашев у 1997-1998 роках обіймав посаду голови адміністрації президента Росії Бориса Єльцина. Він одружений із донькою Єльцина Тетяною.

Про те, що Юмашев є радником Путіна на громадських засадах, стало відомо у 2018 році. Тоді Пєсков заявив, що Юмашев працює на цій посаді вже 18 років.

Теми: ПутінРосіязвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: