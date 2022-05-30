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От Путина ушел советник Юмашев: работал 22 года

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 22:25
От Путина ушел советник Юмашев: работал 22 года
Валентин Юмашев. Фото РБК

Зять бывшего президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с должности советника президента РФ Владимира Путина, на которой проработал 22 года.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра", в попечительский совет которого входит Юмашев, Людмила Телень рассказала, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле.

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Она отметила, что "это была его инициатива".

Эту же информацию на условиях анонимности подтвердил изданию и другой источник.

Получить комментарии самого Юмашева и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.

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Позже информацию о том, что Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина, "РИА Новостям" подтвердили в "Ельцин-центре".

Для справки. Юмашев в 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

О том, что Юмашев является советником Путина на общественных началах, стало известно в 2018 года. Тогда Песков заявил, что что Юмашев работает на этой должности уже 18 лет.

Темы: ПутинРосcияувольнение
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