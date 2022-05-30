Окупанти вкрали пів мільйона тонн зерна і шукають, як продати – Зеленський

Окупанти вкрали в Україні вже пів мільйона тонн зернових і шукають спосіб його продати.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова: "На нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, пів мільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь вчорну продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому, і зберегти дефіцит на легальному ринку".

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Деталі: За словами Зеленського, через блокаду Росією українських портів у Чорному морі і захоплення української частини берега Азовського моря, Україна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах.

"Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. В Африці, в Азії, в деяких державах Європи", - сказав президент.

За його словами, ця загроза може перерости у нову міграційну кризу, і Росія цього прагне.

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