Окупанти вкрали пів мільйона тонн зерна і шукають, як продати – Зеленський
Окупанти вкрали в Україні вже пів мільйона тонн зернових і шукають спосіб його продати.
Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні
Пряма мова: "На нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, пів мільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь вчорну продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому, і зберегти дефіцит на легальному ринку".
Деталі: За словами Зеленського, через блокаду Росією українських портів у Чорному морі і захоплення української частини берега Азовського моря, Україна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах.
"Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. В Африці, в Азії, в деяких державах Європи", - сказав президент.
За його словами, ця загроза може перерости у нову міграційну кризу, і Росія цього прагне.
Передісторія:
- Російські окупанти крадуть та вивозять зерно на тимчасово окупованих територіях України.
- 4 травня повідомлялося, що російське судно "Матрос Позинич" завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.
- 10 травня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що вкрадене з України зерно вже у Середземному морі. Найімовірніша країна призначення вантажу – Сирія.
- 12 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що сприяння Росії у продажу чи купівля у неї вкраденого в Україні зерна означає співучасть у її злочині. За словами Кулеби, у міжнародних ЗМІ з'явилася інформація про прибуття в Сирію російського судна з украденим українським зерном.
- 29 травня CNN повідомило, що російське судно "Матрос Позинич" прибуло до Сирії з черговим вантажем зерна, ймовірно вкраденого з України.