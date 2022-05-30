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Оккупанты украли полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать – Зеленский

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 23:09
иллюстративное фото pixabay.com

Оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых и ищут способ его продать.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "На нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчерную продать. Так продать, чтобы и деньги заработать на украденном, и сохранить дефицит на легальном рынке".

Детали: По словам Зеленского, из-за блокады Россией украинских портов в Черном море и захвата украинской части берега Азовского моря Украина не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах.

"Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах. Следовательно, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы", – сказал президент.

По его словам, эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис, и Россия к этому стремится.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты воруют и вывозят зерно на временно оккупированных территориях Украины.
  • 4 мая сообщалось, что российское судно "Матрос Позынич" погрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию.
  • 10 мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что украденное из Украины зерно уже в Средиземном море. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия.
  • 12 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что содействие России в продаже или покупка у неё украденного в Украине зерна означает соучастие в её преступлении. По словам Кулебы, в международных СМИ появилась информация о прибытии в Сирию российского судна с украденным украинским зерном.
  • 29 мая CNN сообщило, что российское судно "Матрос Позынич" прибыло в Сирию с очередным грузом зерна, предположительно украденного из Украины.

Темы: ЗеленскийРосcияоккупацияторговля
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