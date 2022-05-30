Оккупанты украли полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать – Зеленский

Оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых и ищут способ его продать.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "На нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчерную продать. Так продать, чтобы и деньги заработать на украденном, и сохранить дефицит на легальном рынке".

Детали: По словам Зеленского, из-за блокады Россией украинских портов в Черном море и захвата украинской части берега Азовского моря Украина не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах.

"Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах. Следовательно, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы", – сказал президент.

По его словам, эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис, и Россия к этому стремится.

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