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На Донеччині 115 заблокованих під землею шахтарів підняли на поверхню

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 02:47
На Донеччині 115 заблокованих під землею шахтарів підняли на поверхню
фото: toretskvugillya

Всіх 115 гірників, які залишились під землею через знеструмлення населених пунктів Донеччини 29 травня, підняли на поверхню.

Джерело: голова Торецького теркому профспілок Василь Щербань, цитує Суспільне

Пряма мова: "Ми використали спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює".

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Деталі: Гірників підняли на поверхню на шахтах "Центральній" та "Торецькій".

Що передувало: На Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів.

Теми: шахтиДонецька областьвійна
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