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В Донецкой области 115 заблокированных под землей шахтеров подняли на поверхность

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 02:47
фото: toretskvugillya

Всех 115 горняков, оставшихся под землей из-за обесточивания населенных пунктов Донецкой области 29 мая, подняли на поверхность.

Источник: глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань, цитирует Общественное

Прямая речь: "Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает".

Детали: Горняков подняли на поверхность на шахтах "Центральной" и "Торецкой".

Что предшествовало: На Донетчине 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов.

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Темы: шахтыДонецкая областьвойна
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