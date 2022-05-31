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Лідери ЄС обіцяють розглянути заявку України на членство у ЄС у червні

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 05:54
Лідери ЄС обіцяють розглянути заявку України на членство у ЄС у червні
саміт Ради Європи, фото: consilium.europa

Лідери Європейського союзу підтверджують готовність розглянути на найближчому саміті у червні заявку України на членство в ЄС.

Джерело: Висновки Європейської Ради щодо України, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні".

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Деталі: Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз "як і раніше відданий подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".

"У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", - наголошується у висновках.

Вони також вітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках 6 пакету санкцій проти Росії.

Теми: ЄСУкраїна
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