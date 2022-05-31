Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры ЕС обещают рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 05:54
саммит Совета Европы, фото: consilium.europa

Лидеры Европейского союза подтверждают готовность рассмотреть на ближайшем саммите в июне заявку Украины на членство в ЕС.

Источник: Выводы Европейского Совета по Украине, Интерфакс-Украина

Дословно: "Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании".

Детали: Кроме того, лидеры заявили, что Европейский Союз "по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В этой связи Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Рады увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозной пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

Напомним: Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСУкраина
Главное сегодня

Двух россиян посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины

В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"

Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии

У Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира

Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях – сводка

Из-за отсутствия "профессионализма и модернизации" армия РФ терпит сокрушительные потери – ISW

Все новости...
ЕС
На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд
ЕС договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции – Шарль Мишель
На саммите ЕС предложили новый проект санкций, чтобы уговорить Венгрию – СМИ
Последние новости
12:41
Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге
12:38
Данилов: Война еще будет длиться, до победы еще много работы
12:25
Абрамович тоже оспаривает санкции против себя в суде ЕС
12:21
Премьер Бельгии хочет, чтобы ЕС взял паузу в вопросе новых санкций против РФ
12:10
ПриватБанк запустил сервис пополнения карт на кассах торговых точек
12:00
Пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать: будут искать взрывчатку
11:53
Как будет работать банковская система на Троицу – объяснение НБУ
11:46
Двух россиян посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины
11:40
Российские намеренно атакуют украинские музеи и университеты – Маркарова
11:37
В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"
Все новости...