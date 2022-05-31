Лидеры ЕС обещают рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Лидеры Европейского союза подтверждают готовность рассмотреть на ближайшем саммите в июне заявку Украины на членство в ЕС.

Источник: Выводы Европейского Совета по Украине, Интерфакс-Украина

Дословно: "Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании".

Детали: Кроме того, лидеры заявили, что Европейский Союз "по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В этой связи Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Рады увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозной пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

Напомним: Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России.