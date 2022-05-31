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Лидеры ЕС обещают рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 05:54
Лидеры ЕС обещают рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне
саммит Совета Европы, фото: consilium.europa

Лидеры Европейского союза подтверждают готовность рассмотреть на ближайшем саммите в июне заявку Украины на членство в ЕС.

Источник: Выводы Европейского Совета по Украине, Интерфакс-Украина

Дословно: "Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании".

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Детали: Кроме того, лидеры заявили, что Европейский Союз "по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В этой связи Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Рады увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозной пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

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Напомним: Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России.

Темы: ЕСУкраина
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