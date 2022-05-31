У Пентагоні допускають ескалацію в Україні і кажуть про визначальні бої

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні і вважає, що наступні кілька тижнів можуть визначати подальший хід війни.

Джерело: Марк Міллі в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, "Укрінформ"

Пряма мова: "Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося".

Деталі: Генерал наголосив, що міністр оборони США Ллойд Остін постійно спілкується з міністром оборони України, так само як і він особисто перебуває в постійному контакті з українським колегою.

За словами Міллі, це дозволяє "керувати ескалацією й не допустити, щоб це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз".

Головний військовий США зазначив, що зараз точаться "визначальні оперативні бої" між українськими силами й російськими загарбниками на сході України.

Він уточнив, що наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.

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