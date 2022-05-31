В Пентагоне допускают эскалацию в Украине и говорят об определяющих боях

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли допускает возможность эскалации в войне в Украине и считает, что следующие несколько недель могут определять дальнейший ход войны.

Источник: Марк Милли в интервью американскому телеканалу Fox News, "Укринформ"

Прямая речь: "Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся".

Детали: Генерал подчеркнул, что министр обороны США Ллойд Остин постоянно общается с министром обороны Украины, равно как и он лично находится в постоянном контакте с украинским коллегой.

По словам Милли, это позволяет "управлять эскалацией и не допустить, чтобы это увеличилось до чего-то более ужасного, чем сейчас".

Главный военный США отметил, что сейчас идут "определяющие оперативные бои" между украинскими силами и российскими захватчиками на востоке Украины.

Он уточнил, что следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.

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Напомним: Власти США рассматривают возможность поставок Украине ракетных систем залпового огня в качестве иностранной помощи. По данным СМИ, передача РСЗО рассматривается, но не с возможностями дальнего удара. Якобы Белый дом хочет обезопаситься от удара американским оружием из Украины по России.