Штати можуть надати Україні РСЗВ, але з меншою дальністю – ЗМІ

Президент Байден не виключає відправку Україні ракетної системи залпового вогню (РСЗВ), але з меншою дальністю.

Джерело: The Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновника США

Пряма мова: "РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару".

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Раніше в понеділок Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати "не збираються посилати в Україну ракетні системи", які можуть досягати Росії, виключаючи спеціалізовані ракети, які можуть досягати більшої відстані.

Це залишає відкритою можливість того, що адміністрація надішле Україні РСЗВ із ракетами меншої дальності.

Видання також зазначає, що США, якщо нададуть Україні РСЗВ, то лише з дальністю пострілу близько 70 км (43 милі), а не тактичні ракетні системи, які стріляють майже на 295 км (186 миль).

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Нагадаємо: Раніше американські ЗМІ, зокрема NYT, повідомляли, що у Білому домі схвалили відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності і офіційно рішення можуть оголосити цього тижня. CNN повідомляли, що адміністрація Байдена готується надіслати РСЗВ як частину більшого пакету військової допомоги Україні.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в п'ятницю відмовився підтвердити, що рішення надати пускові установки було ухвалене.

Водночас ЗМІ дізналися від джерел, що Білий дім домовляється з Україною про обмеження щодо використання американської зброї, зокрема по цілях глибоко всередині РФ.