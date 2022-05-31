Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Штати можуть надати Україні РСЗВ, але з меншою дальністю – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 05:12
Штати можуть надати Україні РСЗВ, але з меншою дальністю – ЗМІ
фото: Getty Images

Президент Байден не виключає відправку Україні ракетної системи залпового вогню (РСЗВ), але з меншою дальністю.

Джерело: The Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновника США

Пряма мова: "РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару".

Реклама:

Раніше в понеділок Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати "не збираються посилати в Україну ракетні системи", які можуть досягати Росії, виключаючи спеціалізовані ракети, які можуть досягати більшої відстані.

Це залишає відкритою можливість того, що адміністрація надішле Україні РСЗВ із ракетами меншої дальності.

Видання також зазначає, що США, якщо нададуть Україні РСЗВ, то лише з дальністю пострілу близько 70 км (43 милі), а не тактичні ракетні системи, які стріляють майже на 295 км (186 миль).

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше американські ЗМІ, зокрема NYT, повідомляли, що у Білому домі схвалили відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності і офіційно рішення можуть оголосити цього тижня. CNN повідомляли, що адміністрація Байдена готується надіслати РСЗВ як частину більшого пакету військової допомоги Україні.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в п'ятницю відмовився підтвердити, що рішення надати пускові установки було ухвалене.

Водночас ЗМІ дізналися від джерел, що Білий дім домовляється з Україною про обмеження щодо використання американської зброї, зокрема по цілях глибоко всередині РФ.

Теми: СШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: