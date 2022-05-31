Росіяни вбили 243 дитини в Україні, 446-х поранили

За даними ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 243 дитини.

Джерело: Офіс Генерального прокурора у Telegram

Деталі: Більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 243, проте зросла кількість поранених – до 446.

Дослівно: "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Передісторія: 30 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків та смт Коротич Харківського району Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

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