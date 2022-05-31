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Россияне убили 243 ребенка в Украине, 446 детей – ранили

Светлана КизиловаВторник, 31 мая 2022, 08:42

По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка.

Источник: Офис Генерального прокурора в Telegram

Детали: Более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 31 мая 2022 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 243, однако возросло количество раненых – до 446.

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Дословно: "Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 111, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1909 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

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Предыстория: 30 мая в результате обстрела оккупантами г. Харьков и пгт Коротич Харьковского района Харьковской области получили ранения 16-летний мальчик и 13-летняя девочка.

29 мая из-за обстрела россиянами Миролюбовки в Херсонской области погибла девочка 9 лет, а младенец 7 месяцев и девочка 5 лет получили ранения.

Одесская певица и композитор Тамара Лукашева посвятила песню трехмесячной девочке, чья жизнь оборвалась из-за попадания российской ракеты в одесский жилищный комплекс.

Темы: убийстводетиРосcиявойна
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