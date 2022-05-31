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На Харківщині за добу загинули троє цивільних, зранку загинула дитина

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 11:35

За минулу добу в різних населених пунктах Харківської області від обстрілів загинули три людини, зранку 31 травня загинули дитина 12 років і жінка.

Джерело: голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram та в загальнонаціональному ефірі 

Пряма мова: "За минулу добу ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони м. Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. 

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На жаль, є 3 загиблих: жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район".

Деталі: Синєгубов повідомив, що по області поранення отримали 14 мирних мешканців, з них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років. (У ранковому зведенні з областей повідомлялося, що за добу на Харківщині поранено 5 людей.) 

Зранку 31 травня обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.

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Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.

Синєгубов у телеефірі розповів, що дві ракети зруйнували дві школи.

Тим часом, минулої доби 1,5 тисячі людей евакуювали на підконтрольку Україні територію. 

За словами голова ОВА, щодня майже 2 тисячі людей повертаються в Харків та область. 

Є велика міграція всередині області. На Харківщині 183 тисячі внутрішньо переміщених людей. 

Для тих, хто втратив дім, будуть будувати будинки як тимчасове житло, а також надавати тимчасовий прихисток у гуртожитках та комунальних будівлях. 

Теми: Харківська областьХарківвійнаевакуація
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