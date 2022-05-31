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Регіони: Сумщину обстрілювали з літака й артилерії, по Авдіївці вдарили ракетами 

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 09:46
Луганщина, фото з Telegram Сергія Гайдая

У ніч на 31 травня Сумська область знову була атакована з території Росії, росіяни обстріляли Миколаїв та Очаків, а також Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, Харків і Золочів, у Донецькій та Луганській областях – бої. 

Джерело: дані голів областей про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку вівторка 31 травня 

Деталі: Сумщина: близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ. 

Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.

Харків: ніч із поодинокими обстрілами, без постраждалих. 

По області: обстрілювали Золочів та Чугуївський райони. 

ВІДЕО ДНЯ

За добу на Харківщині поранено 5 людей. 

Луганщина: основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєвєродонецьком. Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають. 

У Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок. Також пошкоджено будинки у Тошківці, Нирковому, Вікторівці, Миколаївці. 

Всього двоє загиблих та чотири поранених людини.

Донеччина: бої по всій лінії фронту. Найбільша напруга – на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Вночі авіаудар по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше 3 загиблих, 6 поранених. Пошкоджена школа і сім багатоповерхівок.

Тривають рятувальні роботи, кількість жертв та постраждалих уточнюється.

У понеділок ввечері у Бахмутському районі було пошкоджено аміакопровід "Тольятті – Одеса". Витік аміаку незначний. Рятувальники локалізували загрозу.

Ракетні удари по Авдіївці, пошкоджена школа і житлові будинки. 

Танки, артилерія, міномети ворог застосував проти населених пунктів: Авдіївка, смт. Нью-Йорк, м. Миколаївка, м. Торецьк, м. Бахмут, с. Словянськ, смт. Очеретино, с. Орловка, смт. Неліпівка, с. Нетайлове, с. Травневе, с. Закотне.

За добу по області – 5 загиблих, 11 поранених (ці цифри враховують загиблих і поранених вночі у Слов'янську). 

Миколаївщина: вночі окупанти "денацифікували"  поле коло міста Миколаїв. 

У вівторок зранку місто знову було під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється.

Миколаївський район: у понеділок 30 травня внаслідок обстрілу м. Очаків о 23:05 була пошкоджена газова шафа, вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.

Також ввечері були обстріли Воскресенської громади. Дані про наслідки уточнюються. 

Внаслідок обстрілів селища Луч Шевченківської громади є постраждалі. 

Усі села громади протягом дня обстрілювали декілька разів. 

У вівторок зранку росіяни обстріляли Галицинівську громаду. Наслідки уточнюються.

Знову обстрілів зазнала і Широківська громада. Зруйновано 7 житлових будинків, фермерське господарство, столова. Пошкоджено 15 житлових будинків. Потерпілих немає за попередньою інформацією. 

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає.

На Дніпропетровщині ніч минула з тривогою. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, яка межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється. 

Херсонщина: стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги. 

Бойові дії та обстріли тривають.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей. 

Теми: війнаСумська областьДонбасМиколаївська область
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