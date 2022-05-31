В Харьковской области за сутки погибли трое гражданских, утром погиб ребенок

За прошедшие сутки в разных населенных пунктах Харьковской области от обстрелов погибли три человека, утром 31 мая погибли ребёнок 12 лет и женщина.

Источник: глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов в Telegram и в общенациональном эфире

Прямая речь: "За минувшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

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К сожалению, есть 3 погибших: женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район".

Детали: Синегубов сообщил, что по области ранения получили 14 мирных жителей, из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадало 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет. (В утренней сводке из областей сообщалось, что за сутки в Харьковской области ранены 5 человек.)

Утром 31 мая обстрелы населенных пунктов области продолжились. В с. Ивановка Изюмского района погиб ребенок 12 лет, один гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве.

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Боевые действия на территории области продолжаются. Враг пытался контратаковать в районе с. Довгеньке, успеха не имел и отступил. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.

Синегубов в телеэфире рассказал, что две ракеты разрушили две школы.

Между тем, за прошедшие сутки 1,5 тысячи человек эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

По словам главы ОВА, ежедневно почти 2 тысячи человек возвращаются в Харьков и область. Есть большая миграция внутри области. В Харьковской области 183 тысячи внутренне перемещенных людей.

Для тех, кто потерял дом, будут строить здания как временное жилье, а также предоставлять временное пристанище в общежитиях и коммунальных зданиях.