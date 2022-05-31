Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области за сутки погибли трое гражданских, утром погиб ребенок

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 11:35

За прошедшие сутки в разных населенных пунктах Харьковской области от обстрелов погибли три человека, утром 31 мая погибли ребёнок 12 лет и женщина.

Источник: глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов в Telegram и в общенациональном эфире

Прямая речь: "За минувшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

К сожалению, есть 3 погибших: женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район".

Детали: Синегубов сообщил, что по области ранения получили 14 мирных жителей, из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадало 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет. (В утренней сводке из областей сообщалось, что за сутки в Харьковской области ранены 5 человек.)

Утром 31 мая обстрелы населенных пунктов области продолжились. В с. Ивановка Изюмского района погиб ребенок 12 лет, один гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве.

Боевые действия на территории области продолжаются. Враг пытался контратаковать в районе с. Довгеньке, успеха не имел и отступил. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.

ВИДЕО ДНЯ

Синегубов в телеэфире рассказал, что две ракеты разрушили две школы.

Между тем, за прошедшие сутки 1,5 тысячи человек эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

По словам главы ОВА, ежедневно почти 2 тысячи человек возвращаются в Харьков и область. Есть большая миграция внутри области. В Харьковской области 183 тысячи внутренне перемещенных людей.

Для тех, кто потерял дом, будут строить здания как временное жилье, а также предоставлять временное пристанище в общежитиях и коммунальных зданиях.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнаэвакуация
Главное сегодня

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия

Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"

обновленоУ Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира. На Эспрессо ответили

Верховная Рада уволила омбудсмана Денисову

Все новости...
Харьковская область
Харьковщина: из-за российского обстрела погиб мужчина
Постапокалипсис на Северной Салтовке. Как русские превратили крупный жилмассив Харькова в район-призрак
В Харьковской области сокращают комендантский час
Последние новости
20:51
Стало известно, какие российские каналы будут отключены в ЕС в рамках шестого пакета санкций
20:47
Харьковщина: Золочев обстреливали более 10 часов, есть погибшая и раненая
20:35
На ЗАЭС полтысячи оккупантов и взрывчатка, гарантировать безопасность не можем – Энергоатом
20:31
На деоккупированных территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%
20:28
За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области
20:23
ЕС все же запретит страхование танкеров с российской нефтью – СМИ
20:13
Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги
19:52
Во время обстрелов в Харькове погиб отец 7 детей
19:48
США предоставят Украине РСЗО, способные поражать цели на расстоянии более 64 км - WSJ
19:43
Подсанкционный российский миллиардер Алекперов ушел из "Лукойла"
Все новости...