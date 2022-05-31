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У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 11:37
ілюстративне фото "Слуга народу"

Народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук

Пряма мова: "Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій".

Що передувало: 30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.

За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Передісторія:

  • Раніше українські медійниці висловили стурбованість та обурення через риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни.
  • У зв'язку з цим десятки журналісток підписали відкрите звернення до омбудсмана із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.

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Теми: Верховна Радаомбудсмен
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