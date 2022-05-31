В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"

Народные депутаты собрали подписи о выражении недоверия омбудсману Людмиле Денисовой.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук

Прямая речь: "Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой".

Что предшествовало: 30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Предыстория:

Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.

В связи с этим десятки журналисток подписали открытое обращение к омбудсману с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой чувствительной информации.