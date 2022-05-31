В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"

Народные депутаты собрали подписи о выражении недоверия омбудсману Людмиле Денисовой.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук

Прямая речь: "Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой".

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Что предшествовало: 30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

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