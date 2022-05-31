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Гауляйтер Мелітополя відмовляється від посади після вибуху в місті – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 31 травня 2022, 12:46
Гауляйтер Мелітополя відмовляється від посади після вибуху в місті – ЗМІ

Після вибуху фейкового "губернатора" у Мелітополі гауляйтер Галина Данильченко хоче відмовитися від посади начальника військово-цивільної адміністрації, бо боїться за своє життя. 

Джерело: поінформоване джерело "РІА Мелітополь"

Деталі: Джерело повідомило, що Данильченко заявила, що відмовляється від посади начальника військово-цивільної адміністрації Мелітополя.

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Звільнитися їй запропонували за однієї умови – здатись спецслужбам України.

За інсайдерською інформацією ЗМІ, слідом за автомобілем, який підірвався вранці 30 травня, від ТЦ Квартал рухалося авто з Данильченко.

Вибухівка, закладена в каналізаційному люку за кафе "Шторм", спрацювала під час руху Мерседеса та явно могла призначатися гауляйтеру.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 30 травня у центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух – там знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового "губернатора" та зрадника Євгена Балицького. За попередньою інформацією – поранено Євгенію Зайцеву, племінницю гауляйтера Балицького.
  • Прізвища поранених окупанти старанно приховують. Хлопець 2001 року отримав мінно-вибухові травми: відкриті переломи обох кісток гомілки, численні осколкові поранення. Дівчина 1994 року отримала контузію, осколкові поранення грудної клітки.

Теми: Мелітопольокупаціявійнавибух
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