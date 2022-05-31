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Гауляйтер Мелитополя отказывается от должности после взрыва в городе – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 31 мая 2022, 12:46
Гауляйтер Мелитополя отказывается от должности после взрыва в городе – СМИ

После взрыва фейкового "губернатора" в Мелитополе гауляйтер Галина Данильченко отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, так как боится за свою жизнь.

Источник: поинформиронванный источник "РИА Мелитополь"

Детали: Источник сообщил, что Данильченко заявила, что отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, так как боится за свою жизнь.

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Уволиться ей предложили с одним условием – сдаться спецслужбам Украины.

По инсайдерской информации СМИ, следом автомобилем, который подорвался утром 30 мая, от ТЦ Квартал двигалось авто с Данильченко.

Взрывчатка, заложенная в канализационном люке за кафе "Шторм", сработала во время движения Мерседеса и могла предназначаться гауляйтеру.

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Напомним:

  • 30 мая в центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв – там находится так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов, а также дом фейкового "губернатора" и предателя Евгения Балицкого. По предварительной информации – ранена Евгения Зайцева, племянница гауляйтера Балицкого.
  • Фамилии раненых оккупанты тщательно скрывают. Парень 2001 года получил минно-взрывные травмы: открытые переломы обеих костей голени, множественные осколочные ранения. Девушка 1994 года получила контузию, осколочные ранения грудной клетки.

Темы: Мелитопольоккупациявойнавзрыв
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