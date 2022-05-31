Гауляйтер Мелитополя отказывается от должности после взрыва в городе – СМИ

После взрыва фейкового "губернатора" в Мелитополе гауляйтер Галина Данильченко отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, так как боится за свою жизнь.

Источник: поинформиронванный источник "РИА Мелитополь"

Детали: Источник сообщил, что Данильченко заявила, что отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, так как боится за свою жизнь.

Уволиться ей предложили с одним условием – сдаться спецслужбам Украины.

По инсайдерской информации СМИ, следом автомобилем, который подорвался утром 30 мая, от ТЦ Квартал двигалось авто с Данильченко.

Взрывчатка, заложенная в канализационном люке за кафе "Шторм", сработала во время движения Мерседеса и могла предназначаться гауляйтеру.

Напомним:

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