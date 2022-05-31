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Колаборант хвалиться, що у Мелітополі будуть паспорти РФ та російський зв'язок

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 12:54

Колаборант росіян та зрадник України Володимир Рогов заявив, що в окупованому Мелітополі почався прийом документів на отримання громадянства РФ, люди отримують по 10 тисяч рублів, а також можуть користуватися російським зв'язком та інтернетом.

Джерело: Володимир Рогов у Telegram та в коментарі російському ТАСС

Деталі: Рогов повідомив, що у Мелітополі відкрито перший підрозділ федеральної міграційної служби Російської Федерації – і з 31 травня "починається прийом документів для отримання російського громадянства".

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Колаборант також заявив, що вже понад 7 тисяч пенсіонерів, працівників бюджетної сфери та соціально незахищених громадян у Мелітополі отримали від Росії одноразову виплату у розмірі 10 тисяч рублів.

Рогов зазначив, що 30 травня, після вибуху біля окупаційного штабу, у Мелітополі не було зв'язку, також були скарги на зв'язок в окупованих Бердянську та Енергодарі.

За його словами, зараз "працює інтернет російський, який заведений і кабельно, і зараз здійснюється подача мобільного інтернету".

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Рогов сказав, що працюють номери з кодом +7990, але поповнювати баланс сім-карток російських мобільних операторів у регіоні поки що немає можливості.

Окупанти стверджують, що це Україна відключила Херсонську та Запорізьку області від мобільного зв'язку та інтернету – і українська влада, і оператор "Київстар" спростовували це.

Довідка: Володимир Рогов називає себе членом головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області, у Telegram у нього замість фотографії літера Z на зеленому тлі.

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяпаспорт
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