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Коллаборант хвалится, что в Мелитополе будут паспорта РФ и российская связь

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 12:54

Коллаборант россиян и предатель Украины Владимир Рогов заявил, что в оккупированном Мелитополе начался прием документов на получение гражданства РФ, люди получают по 10 тысяч рублей, а также могут пользоваться российской связью и интернетом. 

Источник: Владимир Рогов в Telegram и в комментарии российскому ТАСС

Детали: Рогов сообщил, что в Мелитополе открыто первое подразделение федеральной миграционной службы Российской Федерации – и с 31 мая "начинается прием документов для получения российского гражданства". 

Коллаборант также заявил, что уже более 7 тысяч пенсионеров, работников бюджетной сферы и социально незащищённых граждан в Мелитополе получили от России единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. 

Рогов отметил, что 30 мая, после взрыва возле оккупационного штаба, в Мелитополе не было связи, также были жалобы на связь в оккупированных Бердянске и Энергодаре.

По его словам, сейчас "работает интернет российский, который заведен и кабельно, и сейчас осуществляется подача по мобильному интернету". 

Рогов сказал, что работают номера с кодом +7990, но пополнять баланс сим-карт российских мобильных операторов в регионе пока нет возможности.

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Оккупанты утверждают, что это Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета – и украинские власти, и оператор "Киевстар" опровергали это. 

Справка: Владимир Рогов называет себя членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, в Telegram у него вместо фотографии буква Z на зеленом фоне.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияпаспорт
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