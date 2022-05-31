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Лавров заявил, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты

Мазуренко Алена Вторник, 31 мая 2022, 13:31
ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.

Источник: Лавров, цитирует росСМИ РИА Новости

Прямая речь: "Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море".

Предыстория:

  • Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с российским президентом Владимиром Путиным пути разрешения продовольственного кризиса. В частности, Путин торговался с ЕС, обещал поставки зерна в обмен на снятие санкций.

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Темы: ЛавровпортыРосcия
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