Лавров заявил, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.

Источник: Лавров, цитирует росСМИ РИА Новости

Прямая речь: "Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море".

Предыстория:

Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с российским президентом Владимиром Путиным пути разрешения продовольственного кризиса. В частности, Путин торговался с ЕС, обещал поставки зерна в обмен на снятие санкций.