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Верховна Рада провалила розгляд дистанційного голосування для нардепів

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 15:17

Верховна Рада не змогла включити в порядок денний законопроєкт, який пропонува надати народним депутатам можливіть проводити дистанційні голосування.

Джерело: депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Телеграмі та в коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Железняка, під час розгляду 31 травня за розгляд документу проголосувало лише 178 парламентарів (зокрема, 160 "слуг народу", 9 членів депутатської групи "Платформа за життя та мир", 3 представників депутатської групи "Партія "За майбутнє", 4 члени депутатської групи "Відновлення України" та 2 позафракційні депутати).

Жодного голосу "за" не дали фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та депутатська група "Довіра".

Законопроєкт пропонував, що рішення про пленарні засідання можуть проводитись у дистанційному режимі, якщо це:

  • підтримує конституційна більшість парламенту,
  • їх проведення у стінах Верховної Ради неможливе

У законопроєкті зазначалося, що період, на який запроваджується проведення дистанційних засідань, мало б визначати та пропонувати керівництво Верховної Ради.

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Під час дистанційних пленарних засідань, згідно з проєктом закону, депутати не могли б розглядати питання:

  • про внесення змін до Конституції України,
  • про дострокове припинення повноважень президента;
  • про укладення миру та пов’язані з цим питання.

Голосування під час дистанційних пленарних засідань у законопроєкті пропонували проводити через підняття руки із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався" шляхом опитування (починаючи від найбільшої за чисельністю депутатської фракції/депутської групи до найменшої та позафракційних народних депутатів).

Теми: Верховна Рада
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