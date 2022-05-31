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Верховная Рада провалила рассмотрение дистанционного голосования для нардепов

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 15:17

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект, предлагающий предоставить народным депутатам возможность проводить дистанционные голосования.

Источник: депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграмме и в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По словам Железняка, во время заседания 31 мая за рассмотрение документа проголосовало только 178 парламентариев (в частности, 160 "слуг народа", 9 членов депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", 3 представителя депутатской группы "Партия "За майбутнє", 4 члена депутатской группы "Відновлення України" и 2 внефракционных депутата).

Ни одного голоса "за" не дали фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и депутатская группа "Довіра".

Законопроект предлагал, что решения о пленарных заседаниях могут проводиться в дистанционном режиме, если это:

  • поддерживает конституционное большинство парламента,
  • их проведение в стенах Верховной Рады невозможно

В законопроекте отмечалось, что период, на который вводится проведение дистанционных заседаний, должно определять и предлагать руководство Верховной Рады.

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Во время дистанционных пленарных заседаний, согласно проекту закона, депутаты не могли бы рассматривать вопросы:

  • о внесении изменений в Конституцию Украины,
  • о досрочном прекращении полномочий президента;
  • о заключении мира и связанные с этим вопросы.

Голосование во время дистанционных пленарных заседаний в законопроекте предлагали проводить через поднятие руки с указанием позиции "за", "против" или "воздержался" путем опроса (начиная с наибольшей по численности депутатской фракции/депутской группы до наименьшей и внефракционных народных депутатов).

Темы: Верховная Рада
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