Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна відзначатиме День державності у День хрещення Київської Русі

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 16:03

Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.

Джерело: депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради

Деталі: За словами Железняка, запровадження Дня Української Державності на пленарному засіданні парламенту 31 травня підтримали 257 народних депутатів.

Реклама:

Законопроєкт №5864 передбачає доповнення ст.73 Кодексу законів про працю України абзацем щодо встановлення 28 липня Дня української державності як святкового дня.

24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, та підписав відповідний указ (№423).

25 серпня глава держави вніс до парламенту законопроєкт №5864 щодо встановлення Дня української державності. Він визначив його як невідкладний, проте Верховна Рада підтримала цю ідею вже в розпал війни, яку розпочала проти України Росія.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: 28 липня у православних християн традиційно відзначається як День хрещення Київської Русі та князя Володимира.

Теми: Верховна Радасвяткуванняісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: