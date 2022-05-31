Україна відзначатиме День державності у День хрещення Київської Русі

Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.

Джерело: депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради

Деталі: За словами Железняка, запровадження Дня Української Державності на пленарному засіданні парламенту 31 травня підтримали 257 народних депутатів.

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Законопроєкт №5864 передбачає доповнення ст.73 Кодексу законів про працю України абзацем щодо встановлення 28 липня Дня української державності як святкового дня.

24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, та підписав відповідний указ (№423).

25 серпня глава держави вніс до парламенту законопроєкт №5864 щодо встановлення Дня української державності. Він визначив його як невідкладний, проте Верховна Рада підтримала цю ідею вже в розпал війни, яку розпочала проти України Росія.

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Довідка: 28 липня у православних християн традиційно відзначається як День хрещення Київської Русі та князя Володимира.