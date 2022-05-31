Украина будет отмечать День государственности в День крещения Киевской Руси

Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.

Источник: депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: По словам Железняка, введение Дня Украинской Государственности на пленарном заседании парламента 31 мая поддержали 257 народных депутатов.

Законопроект №5864 предусматривает дополнение ст.73 Кодекса законов о труде Украины абзацем об установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ (№423).

25 августа глава государства внес в парламент законопроект №5864 об установлении Дня украинской государственности. Он определил его как неотложный, однако Верховная Рада поддержала эту идею уже в разгар войны, начатой ​​против Украины Россией.

Справка: 28 июля у православных христиан традиционно отмечается как День крещения Киевской Руси и князя Владимира.