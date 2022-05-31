Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина будет отмечать День государственности в День крещения Киевской Руси

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 16:03

Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.

Источник: депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: По словам Железняка, введение Дня Украинской Государственности на пленарном заседании парламента 31 мая поддержали 257 народных депутатов.

Законопроект №5864 предусматривает дополнение ст.73 Кодекса законов о труде Украины абзацем об установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ (№423).

25 августа глава государства внес в парламент законопроект №5864 об установлении Дня украинской государственности. Он определил его как неотложный, однако Верховная Рада поддержала эту идею уже в разгар войны, начатой ​​против Украины Россией.

Справка: 28 июля у православных христиан традиционно отмечается как День крещения Киевской Руси и князя Владимира.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховная Радапразднованияистория
Главное сегодня

ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

Луганщина: оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, в городе бои

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия

Все новости...
Верховная Рада
Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде
Рада увеличила военные расходы госбюджета на 247 миллиардов
Верховная Рада провалила рассмотрение дистанционного голосования для нардепов
Последние новости
00:30
Изюмское направление: Военные сбили российский вертолет "Аллигатор"
23:45
Детский омбудсмен Польши запускает горячую линию для украинцев
23:35
Арест активов Татнефти, самоэмбарго Газпрома: итоги дня в экономике
23:23
Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие
22:56
Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
22:54
ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ
22:51
Зеленский обратился к тем, кто указывает, как нужно воевать: смотрите на весь фронт
22:39
Зеленский: Как только заработает 6-й пакет санкций, начнем готовить 7-й
22:27
В России заявили, что хотят прекратить "гражданскую войну" в Украине
22:24
В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему
Все новости...