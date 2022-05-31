Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина будет отмечать День государственности в День крещения Киевской Руси

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 16:03

Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.

Источник: депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: По словам Железняка, введение Дня Украинской Государственности на пленарном заседании парламента 31 мая поддержали 257 народных депутатов.

Реклама:

Законопроект №5864 предусматривает дополнение ст.73 Кодекса законов о труде Украины абзацем об установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ (№423).

25 августа глава государства внес в парламент законопроект №5864 об установлении Дня украинской государственности. Он определил его как неотложный, однако Верховная Рада поддержала эту идею уже в разгар войны, начатой ​​против Украины Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: 28 июля у православных христиан традиционно отмечается как День крещения Киевской Руси и князя Владимира.

Темы: Верховная Радапразднованияистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Верховная Рада
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: