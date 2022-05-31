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Україна працює над операцією під егідою ООН та за участі партнерів для експорту зерна - Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 18:05

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над організацією операції під егідою ООН та за участі флотів партнерів, щоб створити безпечний морський коридор для українського зерна.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Він також засудив спроби Кремля звинуватити Україну у загрозі продовольчої кризи. 

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"Росія влаштовує світу ігри з голодом, однією рукою блокуючи експорт продовольства з України, а іншою - намагаючись перекласти провину на Україну. Україна працює над організацією міжнародної операції під егідою ООН, із залученням флотів партнерів, щоб забезпечити безпечний торговий коридор без безпекових загроз", - написав він. 

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.

Минулого тижня в МЗС РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки

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У понеділок президенти Туреччини та України обговорили можливі переговори України та РФ і морські коридори для експорту, а наступного дня в МЗС Туреччини анонсували візит глави МЗС РФ, під час якого планують говорити у тому числі про коридор для української пшениці через Чорне море. 

У ЗМІ з’являлася інформація про те, що  ЄС обговорить можливість військово-морської місії для розблокування українського експорту. 

Дмитро Кулеба не вірить у силове втручання союзників для вирішення цього питання. 

Теми: УкраїнаООНКулеба Дмитро
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