Украина работает над операцией под эгидой ООН и с участием партнеров по экспорту зерна - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Он также осудил попытки Кремля обвинить Украину в угрозе продовольственного кризиса.

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"Россия устраивает миру игры с голодом, одной рукой блокируя экспорт продовольствия из Украины, а другой – пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над организацией международной операции под эгидой ООН, с привлечением флотов партнеров, чтобы обеспечить безопасный торговый коридор", – написал он.

Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

На минувшей неделе в МИД РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

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В понедельник президенты Турции и Украины обсудили возможные переговоры Украины и РФ и морские коридоры для экспорта, а на следующий день в МИД Турции анонсировали визит главы МИД РФ, в ходе которого планируют говорить в том числе о коридоре украинской пшеницы через Черное море.

В СМИ появлялась информация о том, что ЕС обсудит возможность военно-морской миссии по разблокированию украинского экспорта.

Дмитрий Кулеба не верит в силовое вмешательство союзников в решение этого вопроса.