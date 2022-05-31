На ЗАЕС пів тисячі окупантів і вибухівка, гарантувати безпеку не можемо – Енергоатом

На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Джерело: голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Деталі: За словами Котіна, російські окупанти перебувають безпосередньо на самій ЗАЕС, попередньо їх там близько 500 солдат та велика кількість техніки та вибухівки. Це створює небезпечні умови для її роботи.

Реклама:

Пряма мова: "Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди та енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей. Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції прямо вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя".

Деталі: Котін також заявив, що росіяни використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

"Запорізька атомна електростанція і в мирний час – це добре укріплений об’єкт. Який має гарну систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку. Ця станція має їдальні та інші потрібні приміщення, де можна розташувати велику кількість людей. Тобто це ідеальна військова база. Більше того, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там знаходиться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об’єкту", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Котін розповів, що однією з причин, чому росіяни захоплювали і захоплюють українські атомні електростанції можуть бути "фантомні болі" президента РФ Володимира Путіна, який ще у 2000 році мав плани об’єднати атомний комплекс України і Росії.

Голова "Енергоатому" також відкинув можливість передачі української електроенергії на окуповані території.

"Технічно електроенергію, яка виробляється в Україні, неможливо передавати на окуповані території. Запорізька атомна станція повністю приєднана до електросистеми України. Існують окремі лінії, які ведуть на Крим, але вони пошкоджені ще з 2015 року. Для того, щоб їх відновити, необхідно провести дуже велику роботу і витратити дуже значні кошти", - сказав Котін.

Що передувало: 23 травня російські загарбники увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його. Лікарі боряться за його життя.

Передісторія: